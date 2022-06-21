На Київщині у 23 територіальних громадах працюватимуть пришкільні дитячі табори

Цього літа у Київській області у 23 територіальних громадах працюватимуть пришкільні дитячі табори.
Будуть працювати 33 табірні зміни для дітей 6-17 років. Влітку у пришкільних таборах денного перебування зможуть відпочити близько 2,5 тис. дітей.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За його словами, школи активно беруть участь у різних міжнародних онлайн-проєктах. Так, GoCamp Online пропонують для шкіл оновлені програми про креативність, діджитал-технології, бізнес та підприємництво. Отримали перемогу в конкурсному відборі та долучаються у 2022 році до проєкту GoCamp учні Обухівської, Кагарлицької, Броварської та інших територіальних громад.
Також школярі Київщини стали учасниками програми обміну "UKRAINE IS THE CAPITAL OF GREAT PEOPLE" . У проєкті, в якому беруть участь понад 300 шкіл України, 30 команд з Київщини.
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