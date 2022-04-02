На Київщині у низці громад запроваджують тривалу комендантську годину

Комендантська година у кількох громадах триватиме від 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.
У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Telegram.
"У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година від 21:00 2 квітня 2022 року до 06:00 5 квітня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
У решті громад Броварського району - від 21:00 2 квітня до 06:00 3 квітня.
Нагадаємо, 2 квітня британська розвідка повідомила, що ЗСУ продовжують наступ на окупантів у Київській області і захопили ключовий плацдарм під Харковом.
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