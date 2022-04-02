На Київщині у низці громад запроваджують тривалу комендантську годину

На Київщині у низці громад запроваджують тривалу комендантську годину

Комендантська година у кількох громадах триватиме від 21:00 2 квітня до 6:00 5 квітня.

У кількох громадах Броварського району Київської області запроваджують тривалу комендантську годину.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

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"У Баришівській, Великодимерській та Калитянській громадах Броварського району комендантська година від 21:00 2 квітня 2022 року до 06:00 5 квітня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У решті громад Броварського району - від 21:00 2 квітня до 06:00 3 квітня.

Нагадаємо, 2 квітня британська розвідка повідомила, що ЗСУ продовжують наступ на окупантів у Київській області і захопили ключовий плацдарм під Харковом.

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