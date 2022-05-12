На Київщині у рамках "пілота" збудують новий дім для родини загиблого військового

На Київщині у рамках "пілота" збудують новий дім для родини загиблого військового

У с. Дмитрівка Київської області розпочали будівництво нового будинку для сім’ї українського військового, який загинув в бою з російськими окупантами біля Ізюма на Харківщині.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, будівництво планують завершити вже за місяць у рамках пілотного проєкту з відновлення зруйнованого житла.

Оселя військовослужбовця у Дмитрівці була знищена внаслідок нападу армії держави-терористки росії.

Тимошенко наголосив, що Україна, на відміну від рф, пам'ятає своїх загиблих героїв і піклується про їхні сім'ї.

“Відважні люди заслуговують на підтримку держави!” - зазначив заступник керівника ОП.

Він додав, що сама ж Дмитрівка не просто пережила напад російських загарбників. Увесь час окупації з будівлі сільської ради не опускали прапор України, показуючи окупантам, що їм тут не раді.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що держава відшкодує втрату будинку чи квартири тим, хто залишився без житла внаслідок бойових дій.

#Війна #РосійськаАгресія #Відновлення