На Київщині учень-патріот України здавав Росії місця дислокації ЗСУ: його пояснення і "заробітки" дивують

У розмові з працівником ФСБ учень заявляв, що готовий знімати на відео держустанови.

У Київській області до 7 років позбавлення волі засудили учня ліцею. Хлопець з проукраїнською позицією здавав Росії місця дислокації ЗСУ. На суді він заявив, що робив це для того, щоб інші не знімали.

Про це йдеться у вироку Обухівського районного суду Київської області.

У чому підозрюють учня ліцею з Обухова

За даними суду, учень ліцею у березні 2023 року почав спілкуватись із працівником ФСБ Росії. Представник країни-окупантки під час розмови уточнив "обов'язки" учня. На це хлопець заявив: "Да, об`яснили, сказали потрібно фоткати опредєльонні зданія, постройки. Я написав зразу, що школи, учіліща і дєтсади я не буду фотографіровать, бо я понімаю, що скорєє всього ви будете туда бомбить, інформація передається в рф. Отвєтственость таку я брать не собираюсь. А государствені учрєждєнія я не протів. В принципі мені на них без разніци".

Відомо, що хлопець встиг зняти на відео та передати окупантам приміщення військкомату в Обухові, Обухівської РДА та ДСНС. Після цього хлопця затримали.

На суді учень заявив, що вчинив "велику помилку"

На суді хлопець провину визнав частково, зазначивши, що вчинив "велику помилку". Він дав свідчення, що "мав намір передавати фото об`єктів та не показувати військову техніку, яка там розташовувалась і тому вважав, що нічого незаконного не робить і щоб хтось інший не давав правдиву інформацію з військовою технікою"..

Підліток додав, що навчається на 3 курсі ліцею в Обухові та має 1300 грн стипендії та 10 000 грн за проходження практики. У його родини середній достаток та грошей вистачало, проте хлопець захотів підзаробити у телеграмі. За те, що він зняв військкомат, отримав 3700 грн. Чи заплатили йому за інше - не знає, бо його затримала СБУ, коли він "повертався із завдання".

"Розумів, що дані особи з Російської Федерації, але не задумувався, що вони із спецслужб, розумів що співпрацює з державою-агресором. На початку спілкування відмовився знімати школи та дитячі садки, оскільки не хотів, щоб хтось загинув. До українських спецслужб не звертався. Об`єкти знімав так, щоб у кадр не потрапили військова та інша спецтехніка", - йдеться у свідченні хлопця.

Класна керівниця та вітчим підсудного заявили про патріотичну позицію хлопця

На суді також виступила класна керівниця хлопця. Вона повідомила, що у підсудного завжди була проукраїнська позиція, до країни агресора ставився негативно, захищав у спілкуванні українську мову.

Вітчим хлопця підтвердив заяву класної керівниці, додавши, що ймовірно спецслужби РФ спокусили його пасинка грошима.

Вирок суду

Суд визнав хлопця винним за ч.3 ст.114-2 Кримінального кодексу України та засудив до 7 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Відомо, що адвокат підлітка оскаржує вирок суду в Київському апеляційному суді. Розгляд апеляції призначено на 28 лютого 2024 року.

Нагадаємо, українка майже пів року здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо "народилась у СРСР" і не хотіла до ЄС.

Читайте також: