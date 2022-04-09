На Київщині вдалося відновити електропостачання майже у 30 населених пунктах: список

На Київщині вдалося відновити електропостачання майже у 30 населених пунктах: список

У суботу, 9 квітня енергетики ДТЕК планують повернути світло ще 23 населеним пунктам Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Електромонтерам ДТЕК вже вдалося відновити електропостачання в 28 населених пунктах Київської області.

Про це повідомляє відділ комунікацій ДТЕК.

Зокрема світло повернули у такі населені пункти:

у Бучанському районі повністю відновили електропостачання у селі Колонщина, а також частково у селищі Макарів та селах Зурівка, Ясногородка, Маковище, Вишеград, Петрушки, Личанка, Мила, Шпитьки, Музичі.

у Броварському районі частково відновили електропостачання в селах: Рудня, Богданівка, Кулажинці, Світильня, Велика Димерка, Скибин, Плоске, Коржі, Лук’янівка, Перемога.

Загалом протягом минулої доби світло повернули для 3 192 родин у Київській області.

Окрім того, енергетики відновили електропостачання будівлі міської ради у місті Ірпінь.

У суботу, 9 квітня енергетики ДТЕК планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 23 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Ускладнює ремонт затоплення території з мережами компанії. Ворог зруйнував насосну станцію, яка качала воду з річки Ірпінь на Дніпро, і вода розлилась на значній території області. Через це відновлення електропостачання в Козаровичах Вишгородського району займе ще декілька днів.

Нагадаємо, Романівський міст в Ірпені запрацює вже завтра, 10 квітня.

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