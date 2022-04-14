На Київщині відновили газопостачання у 54 звільнених населених пунктах – ОП

На Київщині відновили газопостачання у 54 звільнених населених пунктах – ОП

Київщина отримала з резервного фонду бюджету 400 млн гривень на ліквідацію наслідків воєнних дій, в області тривають активні роботи з відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«Київоблгаз у посиленому режимі працює над газопостачанням: вже відновлено роботу у 54 населених пунктах», - розповів він.

Також лише за добу енергетики під'єднали до електропостачання 17 371 споживача.

У селах Микуличі Немішаївської ТГ, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень відновлене водопостачання.

Лише упродовж останньої доби на Київщині було знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів.

«Працюємо, щоб всі скоріше повернулися додому», — зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП повідомляв, що відновлення інфраструктури розпочалося у 7 областях, які були повністю або частково звільнені від окупації.

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