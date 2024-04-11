На Київщині вилучили бойову частину ракети Х-101 (фото)

Сьогодні, 11 квітня, сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. На щастя, тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги: почули – прямуйте в укриття! Не фільмуйте роботу ППО! Не підходьте до уламків ракет та повідомляйте "101" у разі виявлення вибухонебезпечних предметів!", – нагадали людям.

Раніше експерт сказав, які російські ракети не може збивати українська ППО.

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