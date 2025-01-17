На Київщині внаслідок падіння уламків БпЛА поранена дитина — КОВА

Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих безпілотників на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"У хлопчика підозра на контузію та рвана рана бедра. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів.

Наразі пожежа локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували Харків безпілотниками, внаслідок чого є постраждалі.

Читайте також: