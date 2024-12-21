На Київщині ворожий дрон застряг на дереві (фото)

У одному з населених пунктів Київської області піротехніки зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців.

Про це повідомляє ДСНС України.

Безпілотник-приманка

"Пам'ятайте: не наближайтесь до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними! Помітили щось підозріле? Телефонуйте за номером 101!", – закликали у ДСНС.

Раніше ворожий дрон вже "зависав" на дереві, не долетівши до землі. Неприємну "знахідку" зафіксували жителі Києва.

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