На Київщині встановлено військового РФ, який вбив беззбройного чоловіка та зґвалтував його дружину

На Київщині встановлено військового РФ, який вбив беззбройного чоловіка та зґвалтував його дружину

Окупант погрожував жінці насильством та зброєю, зокрема і щодо її малолітньої дитини, яка перебувала разом із потерпілою.

На Київщині встановлено військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово зґвалтував його дружину.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, у березні поточного року військовослужбовець РФ в одному із сіл Броварського району вдерся до приватного будинку та застрелив господаря дому. У подальшому, він разом із іншим військовослужбовцем ЗС РФ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, водночас погрожуючи їй насильством та зброєю, зокрема і щодо її малолітньої дитини, яка перебувала разом із потерпілою", - йдеться у повідомленні.

Нині мати з дитиною перебувають у безпеці.

Підозрюваного оголошено в розшук, до суду подано клопотання про затримання.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші співучасники таких злочинів.

Нагадаємо, на лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

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