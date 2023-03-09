У четвер, 9 березня, на Київщині застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.

"Це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури", - наголошують у повідомленні.

За словами міського голови Києва, через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключеня енергопостачання в столиці. Наразі без світла приблизно 15% споживачів.

Нагадаємо, під ранок 9 березня 2023 року у Києві під час повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів. Вибухи були настільки потужними, що в будинках тряслися шибки.

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