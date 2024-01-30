На Київщині жінка викликала поліцію, бо її чоловік змусив зайнятися із ним сексом

Суд вважає, що чоловік міг вчинити кримінальний злочин.

У Київській області жінка викликала поліцію, оскільки її чоловік змусив зайнятись із ним сексом. Правоохоронці склали протокол і справу розглянув суд.

Про це йдеться у постанові Ірпінського міського суду Київської області.

За даними суду, 22 січня правоохоронці склали протокол стосовно чоловіка, який вчиняв домашнє насильство, а саме - "примушував жінку до виконання подружнього обов`язку сексуального характеру природнім шляхом".

У матеріалах суду вказано, що 21 січня 2024 року до правоохоронці звернулась жінка, яка повідомила, що з чоловіком вона спільно не живе від жовтня 2023 року, проте того дня він приїхав до неї та змусив зайнятись сексом без її згоди.

Чоловік усе заперечував та наполягав, що "статевий акт відбувся за згоди дружини".

Матеріали суду

Суд закрив справу стосовно ч.1 ст.173-2КпАП України та направив до прокуратури матеріали, оскільки вважає, що дії чоловіка можуть бути кримінальним злочином.

Нагадаємо, в Івано-Франківську засудили жінку через її секс-відео.

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