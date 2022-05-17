На Київщині знайшли розстріляних росіянами мирних мешканців: серед вбитих є іноземець

У Бучанському районі Київської області знайшли тіла трьох мирних людей, яких убитили російські окупанти.

Тіла трьох чоловіків знайшли у ямі біля окружної дороги неподалік Макарова. Під час бойових дій там розміщувались позиції військ країни-агресорки Росії. Поряд із захороненням знайшли залишену росіянами розтяжку із гранатою "Ф-1".

Про це повідомили у поліції Київської області.

Зазначається, що дві особи були вбиті в голову. Один чоловік - в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих. Він виявився громадянином Чехії.

"Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, за яких обставин вони зникли на території України", — повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Вдалося встановити, що чех до війни працював в Україні далекобійником. З початком бойових дій приїхав до країни волонтерити. Іноземець перестав виходити на звʼязок 3 березня. На батьківщині у 49-річного чоловіка залишались дружина та брат.

Крім того, неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло розстріляного цивільного пенсіонера, який у минулому був оперативним працівником органів внутрішніх справ. Під час окупації державою-терористкою він вийшов по дрова, але не повернувся. Солдати Російської Федерації роздягнули чоловіка і розстріляли. Його поховали на полі поряд із бойовими позиціями росіян. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катувань.

Нагадаємо, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла про роботу міжнародних прокурорів у справі проти злочинів РФ. Так, нещодавно офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі долучився до спільної групи, яка займається злочинами росіян в Україні. 25 квітня було підписано додатковий документ - про спільну прокурорську групу з прокурором Карімом Ханом.

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