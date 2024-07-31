На Київщині зник 76-річний дідусь: на розшук залучені підрозділи поліції (фото)

76-річного дідусь вийшов із дому близько 16 години 28 липня та досі його місцеперебування невідоме.
У Київській області розшукують Анатолія Єпішкіна із Фастова. 76-річний чоловік зник 28 липня.
Про це повідомляє Пошукова-рятувальна волонтерська асоціація "Sarva".
"28 липня до поліції Київщини надійшло повідомлення від місцевого жителя про зникнення його 76-річного дідуся, який близько 16 години пішов з місця проживання та до теперішнього часу його місце перебування невідоме. На розшук зниклого залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Фастівського управління поліції та небайдужі громадяни", - йдеться у повідомленні.
ПРИКМЕТИ: зріст 170 сантиметрів, середньої статури, коротко стрижене сиве волосся, сіро-блакитні очі. Чоловік має проблеми зі здоров'ям.
Чоловік був одягнутий у футболку синього кольору, коричневі бриджі, кепку синього кольору та взутий у чорні туфлі.
"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження чоловіка, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102", - закликають волонтери.
Нагадаємо, лікарі розповіли про стан дівчинки, яку шукали понад тиждень на Львівщині.
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