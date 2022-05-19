На Київщині зруйновано понад 4 тис. будинків: в ОП розповіли про процес відновлення

На Київщині зруйновано понад 4 тис. будинків: в ОП розповіли про процес відновлення

Через бойові дії в Київській області зруйновано понад 4 тис. житлових будинків у 46 громадах з 69.

Про стан відновлення інфраструктури у населених пунктах повідомив у Facebook заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«В селі Андріївка Макарівської громади окупанти облаштували штаб в школі та зруйнували дитячий садочок. Тут знищено 74 житлові будинки, ще 274 потребують ремонту, а 43 родини потребують тимчасового житла. Вже розпочато поточний ремонт покрівель в 50 приватних будинках. Також тут відновлено газо- та електропостачання, частково є зв’язок та інтернет», - зазначив Тимошенко.

У селі Мотижин тієї ж громади, за інформацією заступника ОП, зруйновано 15 будинків, ще 40 – пошкоджені й потребують ремонту. Від ворожого снаряду постраждав Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років. Навчальний заклад пошкоджений на двох поверхах, кілька навчальних кабінетів повністю знищені.

«Зробимо все необхідне, щоб учням тут було ще комфортніше, ніж до появи окупантів і вони могли прийти сюди з початком нового навчального року», - переконав Тимошенко.

У село Мощун Гостомельської громади заступник керівника ОП повернувся з вже виконаними обіцянками. Село зазнало серйозних руйнувань внаслідок бойових дій та потроху оговтується після їх завершення.

«Тиждень тому місцеві мешканці просили поновити транспортне сполучення з Києвом – автобуси вже на маршруті. Так само тривають роботи й з відновлення електропостачання, в процесі і робота над поверненням Інтернету. Але головне – це відновлення житла. Наразі визначено дорожню карту по роботі над генеральним планом населеного пункту, готуються документи для його оприлюднення та проведення громадського обговорення», - підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що в Україні не будуть збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії, не дивлячись на те, що російські окупанти можуть повернутись.

#КирилоТимошенко #російськаагресія #відновлення #інфраструктура