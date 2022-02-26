На Київській ГЕС встановили додатковий захист: підтоплень Києва не буде

На Київській ГЕС встановили додатковий захист: підтоплень Києва не буде

Персонал станції на місці.

Сьогодні на Київській ГЕС для додаткового захисту була встановлена надагрегатна кришка гідроагрегату #9.

В комплексі з іншими заходами, будівля Київської ГЕС надійно захищена від ворога.

Про це повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

"Зараз проводяться підготовчі роботи до можливого підняття затворів водозливної греблі. За потреби ми поступово спустимо воду з Київського водосховища", - йдеться у повідомленні,

Персонал станції залишається на місці.

У компанії наголосили що жодних підтоплень Києва не буде.

Нагадаємо, українські збройні сили цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів.

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