На київському озері жінка під час катання на ковзанах провалилася під лід (відео)

Потерпілу вдалося врятувати.

У Києві на озері Тельбін з води витягнули жінку, що провалилася під лід, коли каталася на ковзанах.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

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Інцидент стався 24 грудня. На місце події одразу ж вирушили рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

За допомогою гідрокостюму бійцям вдалось врятувати жінку. Повідомляється, що потерпіла провалилася під лід, катаючись на ковзанах.

Постраждалу переправили на берег і передали бригаді швидкої для надання допомоги.

Нагадаємо, ДСНС попередила про небезпеку замерзлих водойм. За даними служби, від початку грудня в Україні потонула вже 31 людина, троє з яких - діти.

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