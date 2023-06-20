На кладовище в Івано-Франківську закуплять електросамокати та велосипеди — містяни відреагували

Найближчим часом міське кладовище Івано-Франківська отримає новий транспорт, а саме електросамокати та велосипеди. Транспорт невдовзі зʼявиться на цвинтарі. Його можна буде взяти на прокат. На новину вже відреагували містяни.

Новину про закупівлю електросамокатів на кладовище в Івано-Франківську повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За словами мера, його профільний заступник Михайло Смушак опрацює питання дорожніх знаків та автобуса, який також планують запустити на кладовищі.

"Отримую дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватися нашим міським кладовищем. Вже найближчим часом на кладовищі з’являться електросамокати та велосипеди, які можна буде взяти напрокат", — повідомив Руслан Марцінків.

За словами міського голови, робиться так, "щоб люди могли відвідувати могили рідних без перешкод".

"Також профільний заступник Михайло Смушак опрацьовує питання дорожніх знаків та автобуса. Він також буде, але трохи згодом, бо ще тривають перемовини з банком", — додав він.

На новину про електротранспорт та автобус на цвинтарі Івано-Франківська відреагували користувачі соцмережі.

"Після дощу там катери можна пускати", — прокоментувала допис мера одна з містянок.

Надійшло зауваження і щодо пересування електросамокатами людей похилого віку.

"Важко пересуватися саме людям похилого віку, я собі просто не можу уявити, як вони будуть їздити на електросамокатах. Ви що, жартуєте, чи це знову хтось якийсь тендер виграв? А знаки, я щось незрозуміла, це де, теж на кладовищі будете ставити? Всі ідеї беруть з Європи, то зробіть, як там", — коментує користувачка.

Натомість жителі Івано-Франківська запропонували задіяти маленькі буси, електрокари, а також подумати про благоустрій доріжок, щоб "люди не топилися в багнюці".

Тим часом на Чернігівщині селянам, які втратили житло, його відбудують іноземці. Спершу вони допомогали українцям грішми на відстані, а потім вирішили, що в Україні знадобляться і їхні руки.

Читайте також: