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На кладовище їхати страшно: у Торецьку людей, які загинули від обстрілів, ховають на подвір'ях (відео)

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На кладовище їхати страшно: у Торецьку людей, які загинули від обстрілів, ховають на подвір'ях (відео)

Торецьк / Фото: Associated Press

Окупанти не принесли на українські землі нічого, крім занепаду, болю та смертей.

Так, росіяни продовжують знищувати Торецьк. Місцеві розповідають, що людей, які загинули внаслідок обстрілів ховають просто на подвір'ях, бо на кладовище їхати страшно.

Кадри оприлюднили фотографи Костянтин та Влада Ліберови в Instagram.

У Торецьку людей ховають просто на подвір'ях

У Торецьку людей ховають просто на подвір'ях

"Так, у дворі будемо ховати, могилку вже викопали. Царство небесне... А хто поїде на кладовище? Тут ФАБи літають", розповідає місцевий чоловік.

Раніше йшлося про те, що бої за Торецьк Донецької області попереду. Російська армія накопичує ресурси на підступах до міста. 

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