На Полтавщині знайшли захоронення, якому близько 1600 років. Фото: Центр охорони та досліджень пам’яток археології

На Полтавщині під час підготовки нового місця для поховання на сільському кладовищі випадково виявили давніше захоронення, якому близько 1600 років. Неочікувана знахідка відкрила артефакти черняхівської культури.

Про це повідомив Центр охорони та досліджень пам’яток археології.

«Мешканці Полтавщини під час підготовки свіжого місця для поховання випадково натрапили на ще давніше. І судячи з предметів — дуже цікаве! Саме так, на звичайному сільському цвинтарі випадково був знайдений рідкісний комплекс гончарного посуду черняхівської культури та залишки поховання», — йдеться в повідомленні.

Серед виявленого — кілька людських кісток і три керамічні вироби. Зокрема, невеликий опуклобокий сірий горщик з шамотом, фрагменти тонкостінної сірої тарілки (яка потребує реставрації), а також рідкісна велика чорнолощена «тривуха» ваза.

Фахівці пояснюють, що посуд черняхівської культури поділявся на кухонний, столовий і призначений для зберігання. Виявлена «тривуха», ймовірно, належить до столового типу. Такі вироби частіше знаходять саме у похованнях, ніж на поселеннях, що може свідчити про їхнє ритуальне призначення.

За словами дослідників, подібні посудини з плоским вінцем і трьома вушками є характерними для черняхівської культури. Водночас їхня форма і декор мають особливості, які відрізняють їх від побутових виробів.

Попередній антропологічний аналіз, проведений Андрієм Артем’євим, показав, що поховання належить чоловікові віком близько 45 років. Подальші дослідження тривають.

Знахідки передали до Центру археології завдяки місцевим жителям — Олександру Кобізькому та його доньці Юлії.

У Центрі також зазначають, що в околицях Великої Обухівки вже відомі поселення черняхівської культури: одне відкрили у 1970-х роках, інше — у 2010-х. Ймовірно, виявлене поховання пов’язане з цими пам’ятками.

Крім того, поруч у межах того ж кладовища розташований курган, у якому, за припущеннями дослідників, також можуть бути поховання пізньоримського часу. Перші ознаки ґрунтового могильника вже зафіксовано.

Нагадаємо, раніше археологи в Ізраїлі зробили незвичайну знахідку — кулю для пращі віком 2100 років із саркастичним написом, адресованим ворогам.