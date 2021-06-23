На "Книжковому Арсеналі" оголосили найкрасивішу книжку України 2021 року

На "Книжковому Арсеналі" оголосили найкрасивішу книжку України 2021 року

Цьогоріч найкрасивіші книжки обирали вшосте, церемонія нагородження відбулася на відкритті Фестивалю у Києві, а також транслювалась онлайн.

Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у співпраці з Goethe-Institut в Україні та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку й фонду Buchkunst назвав переможців всеукраїнського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн-2021".

Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня "Аґрафка" (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку "Куди і звідки" від Видавництва Старого Лева. Це ж видання перемогло у номінації "Дитяча книга". За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду "Buchkunst" та увійдуть до колекції "Найкрасивіші книги світу".

У номінаці "Книга для читання" перемогу отримало видання "Як будувати на віки. Архітектура поза часом", автор Крістофер Александер. Видавництво "Основи". Артдиректорка: Ганна Копилова. Дизайн і верстка: Дмитро Денищик, Катерина Смолярова.

У номінації "Візуальна книга" перемогу отримав "НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року “Нарбутівського Збірника”]". Видавництво РОДОВІД. Дизайн: Numo Team (Саша Биченко, Олексій Сальников, Аліна Бєлова, Олег Шедловський).

Журі не визначило переможця в традиційних номінаціях "Експеримент" та "Утилітарна книга", натомість присудило дві спецвідзнаки: "За фотокнигу" — книжці "Лілії", автор Олександр Чекменьов, видавництво MOKSOP, дизайн Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн. "За культурологічне дослідження" — книжці "Польоти уві сні та наяву", "Національний центр Олександра Довженка" (Довженко-Центр), концепція видання, дизайн обкладинки, архітектоніка книжки, шрифтовий дизайн — Альона Соломадіна, підбір ілюстрацій — Олена Гончарук, Марина Скирда, верстка — Катерина Большакова.

Журі також визначило фіналістів конкурсу:

Видання "Абетка від Маєчки". Авторки: Іла Варіна, Ольга Штонда.

Видавництво: Nebo BookLab Publishing. Дизайн обкладинки, ілюстрації, шрифтовий дизайн та архітектоніка: Ольга Штонда. Верстка: Антоніна Миколенко.

Видання "Анґст". Автор Сергій Рафальський.

Видавництво: Addenda Press. Дизайн: Ярослава Ковальчук. Ілюстрації: Ярослав Футимський.

Видання "Куди і звідки".

Видавництво: "Видавництво Старого Лева". Дизайн: творча майстерня "Аґрафка" (Романа Романишин, Андрій Лесів).

Видання "Кураторський посібник". За редакцією: О. Погребняк, Д. Чепурного, К. Яковенко.

Видано: ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив. Дизайн: Катерина Лесів.

Видання "KYIV by Sergiy Maidukov". Автор: Сергій Майдуков.

Видавництво: IST Publishing. Дизайн: Grafprom.

Видання "Лілії". Автор: Олександр Чекменьов.

Видано: MOKSOP. Дизайн: Калін Крузе / ФЛУУТ Графік-Дизайн

Видання "НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. [Реконструкція знищеного 1933-го року “Нарбутівського Збірника”]".

Видавництво: "РОДОВІД". Дизайн: Numo Team (Саша Биченко, Олексій Сальников, Аліна Бєлова, Олег Шедловський).

Видання "Польоти уві сні та наяву".

Видано: "Національний центр Олександра Довженка" (Довженко-Центр). Концепція видання, дизайн обкладинки: Альона Соломадіна. Підбір ілюстрацій: Олена Гончарук, Марина Скирда. Архітектоніка книги: Альона Соломадіна. Верстка: Катерина Большакова. Шрифтовий дизайн: Альона Соломадіна.

Видання "Постійне місце проживання". Автори: Павло Маков та Сергій Жадан.

Видавництво: IST Publishing. Дизайн: 3Z Studio.

Видання "Пристрасть". Авторка: Джанет Вінтерсон.

Видавництво: "Вавилонська бібліотека". Концепція видання, дизайн обкладинки, ілюстрації, концепція: Богдана Давидюк. Архітектоніка книжки, верстка, шрифтовий дизайн: Володимир Гавриш.

Видання "Продукування присутності. Що значення не може передати". Автор: Ганс Ульрих Ґумберхт.

Видавництво: IST Publishing. Дизайн обкладинки: 3Z Studio.

Видання "Русла зап'ясть". Авторка: Ольга Ольхова.

Видавництво: "Видавництво "Саміт-Книга"". Дизайн і верстка: Романа Рубан. Світлини: плівка Юліана Паранько. Кураторка проєкту: Юлія Лактіонова.

Видання "Як будувати на віки. Архітектура поза часом". Автор: Крістофер Александер.

Видавництво: "Основи". Артдиректорка: Ганна Копилова. Дизайн і верстка: Дмитро Денищик, Катерина Смолярова.

Всього на Конкурс "Найкращий книжковий дизайн-2021" було подано 227 книжок. До складу журі цьогоріч увійшли: Ян Венцель (Лейпциг, Німеччина), Йонас Фьоґелі (Цюріх, Швейцарія), Оксана Баршинова, Варвара Перекрест, Кирило Ткачов, Ніна Кудінова, Гліб Капоріков (Україна).

Партнером конкурсу виступила Компанія Visa, яка підготувала подарунок для володаря гран-прі — MacBook Air, а також цінні призи переможцям категорій і спецвідзнак.

Цінні подарунки фіналістам конкурсу подарували Міжнародний фотобанк Depositphotos та Resident_books, офіційний представник видавництва TASCHEN в Україні.

Для володаря гранпрі Goethe-Institut в Україні дарує покриття транспортних витрат для відвідування Франкфуртського книжкового ярмарку для людини, яка зробила найбільший внесок у художнє втілення книжки-переможця, а також 6-денний вхідний квиток на Франкфуртський книжковий ярмарок для видавця чи дизайнера.

Медіапартнер конкурсу — Telegraf.Design. Освітній партнер конкурсу — Projector.

Посольство Швейцарії в Україні та City of Leipzig є партнерами конкурсу, що організували участь міжнародних членів журі.

Трансляцію церемонії забезпечила Компанія МEGOGO за підтримки Компанії Visa.

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