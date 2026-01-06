"Коаліція охочих" готується погодити припинення вогню в Україні: хто його буде моніторити — ЗМІ

ЄС / © Reuters

У Парижі розпочалося засідання «Коаліції охочих», під час якого обговорюються умови майбутнього безпекового архітектурного устрою України. Наразі у Мережі оприлюднили чорнове комюніке засідання «коаліції охочих».

Про це повідомляє «Суспільне».

Що відомо про чорновик комюніке засідання «Коаліції охочих»?

Згідно з документом, ключову роль у процесі верифікації миру відіграватимуть Сполучені Штати. Саме США мають очолити моніторинг і перевірку дотримання режиму припинення вогню.

«Має бути проведене спільне військове планування для безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення ЗСУ. Ці заходи мають бути виконані на прохання України після надійного припинення бойових дій», — зазначається у документі.

Окрім цього, проєкт передбачає чіткий розподіл функцій між союзниками. Згідно з положеннями документа, керівна роль у реалізації безпекових заходів покладається на Європу за підтримки інших учасників Коаліції, зокрема Сполучених Штатів.

Зазначається, що при цьому саме США очолять процес моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню, для чого буде впроваджено систему постійного нагляду та створено спеціальну комісію, уповноважену розглядати факти порушень і визначати відповідальних за них.

Крім того, американська сторона бере на себе зобов’язання надати підтримку силам у межах визначених заходів безпеки у випадку збройного нападу. Окремий блок чорновика присвячений діям у разі можливого нового нападу РФ.

«У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну передбачена підтримка для відновлення миру і безпеки. Підтримка може включати військові можливості, розвідку, логістику, дипломатичні кроки та додаткові санкції», — зазначено у документі.

Також додається, що США беруть на себе зобов’язання підтримати сили в межах заходів безпеки у разі збройної атаки.

Що відомо про зустріч у Парижі

Сьогодні у Франції розпочалася зустріч «коаліції охочих», участь у якій візьме президент України Володимир Зеленський.

До неї доєднаються понад 30 посадовців з різних країн світу. США представлятимуть посланці американського лідера Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Повідомлялося, що на саміт до Парижа разом із Зеленським прибув новий керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що європейські союзники зобов’яжуться надати «політично та юридично обов’язкові» гарантії захисту України від майбутнього збройного нападу Російської Федерації.