На колектор потрапив бензин: у Кривому Розі на ходу загорівся спорткар, вартістю понад один млн гривень

На колектор потрапив бензин: у Кривому Розі на ходу загорівся спорткар, вартістю понад один млн гривень

В результаті події ніхто не постраждав.

У Кривому Розі на ходу загорівся спортивний автомобіль. За лічені хвилини від передньої частини спорткара нічого не залишилося.

Про це користувачі пишуть в соціальних мережах.

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Так, подія трапилася ввечері 13 вересня на перехресті проспекту Металургів і вулиці героїв АТО. Там на ходу загорівся тюнінгований автомобіль Toyota GT 86. Що саме стало причиною загоряння, зараз невідомо. Однак в результаті події повністю згоріла передня частина спорткара.

"Товариші власника машини повідомили, що в цей проект було вкладено близько 40 000 доларів, що перетворилися на попіл через патрубок, з якого на випускний колектор міг потрапити бензин", — зазначив автор публікації.

На місці працювали слідчі, а також рятувальники. Встановлюються всі причини події.

Нагадаємо, що 13-річна жителька Херсона, яка перебувала сама у квартирі, отримала опіки через пожежу. Інцидент стався по вулиці Садовій.

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