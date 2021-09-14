На колектор потрапив бензин: у Кривому Розі на ходу загорівся спорткар, вартістю понад один млн гривень

В результаті події ніхто не постраждав.
У Кривому Розі на ходу загорівся спортивний автомобіль. За лічені хвилини від передньої частини спорткара нічого не залишилося.
Про це користувачі пишуть в соціальних мережах.
Так, подія трапилася ввечері 13 вересня на перехресті проспекту Металургів і вулиці героїв АТО. Там на ходу загорівся тюнінгований автомобіль Toyota GT 86. Що саме стало причиною загоряння, зараз невідомо. Однак в результаті події повністю згоріла передня частина спорткара.
"Товариші власника машини повідомили, що в цей проект було вкладено близько 40 000 доларів, що перетворилися на попіл через патрубок, з якого на випускний колектор міг потрапити бензин", — зазначив автор публікації.
На місці працювали слідчі, а також рятувальники. Встановлюються всі причини події.
Нагадаємо, що 13-річна жителька Херсона, яка перебувала сама у квартирі, отримала опіки через пожежу. Інцидент стався по вулиці Садовій.