На відео видно, як невідомі особи до крові лупцюють двох хлопців у формі. Чи дійсно постраждалі є військовими, де саме і коли стався інцидент — поки невідомо.

У Мережі з'явилося відео, де невідомі жорстоко б’ють та знущаються з двох людей у військовій формі. Автори відео стверджують, що інцидент стався у Луцьку.

Водночас волинська поліція перевіряє достовірність цієї інформації. Правоохоронці зазначають, що схожих інцидентів у Волинській області не було.

"Увечері та вночі була здійснена ретельна перевірка населених пунктів, опитано громадян: поліцейські не виявили жодних ознак інциденту, що є на відео. На лінію 102 не надходило повідомлень про таку бійку. Тому заголовки про те, що ця подія була в Луцьку чи на Волині, не відповідають дійсності. Однак поліція надалі проводить перевірку за фактом, що є на відео", — йдеться в повідомленні.

На відео видно, як невідомі особи до крові лупцюють двох хлопців у формі. Після цього вони заставили своїх жертв стати на коліна. Водночас зловмисники вигукували: "Буду кожного так знаходити", "Нацист, фашист", "Буду вас знищувати, фашисти", "Це тобі не Схід", "На коліна, фашист", "В очі дивитися", "Буду вбивати таких, як ти".

"На коліна, фашист": невідомі жорстоко побили українських військових - ЗМІ

Чи дійсно постраждалі є військовими, де саме і коли стався інцидент — поки невідомо.

Нагадаємо, що у Торчині Волинської області біля зупинки побили ветерана АТО. Кілька нетверезих людей накинулися на чоловіка і заходилися його лупцювати після того, як він попросив від нього відійти.

Згодом бійці АТО/ООС розшукали чоловіків ромської національності, які побили їхнього побратима. Ті вибачалися на колінах за побиття військовослужбовця.

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