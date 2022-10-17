"На колінах благав пропустити": окупанти не випустили чоловіка з матір'ю з серцевим нападом на блок-посту на Запоріжжі

З окупованого Мелітополя окупанти не випускають людей навіть до лікарні і у важкому стані.

Мешканець окупованого Мелітополя благав на колінах окупантів пропустити його через блок-пост у Василівці, щоб доправити хвору матір до лікарні.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Вже третій тиждень на КПП "Василівка" мешканці Мелітополя та інших окупованих територій не можуть виїхати до Запоріжжя. Люди тижнями чекають у авто і щоночі спостерігають, як з окупованих територій у бік Запоріжжя летять ворожі ракети.

Деякі жителі не витримують довгих очікувань і в них трапляються проблеми зі здоров'ям. Так, одному з чоловіків довелося навколішки просити в окупантів, щоб його випустили.

Як розповідають очевидці, чоловік із Мелітополя віз матір похилого віку до Запоріжжя. Після 6 днів очікування у жінки стався серцевий напад.

"Її син не витримав. Після всіх невдалих спроб домовитися з "головним" просто став на коліна і почав благати, щоб пропустили матір до лікарні. Що ви думаєте, ці тварюки відмовили йому. "Ще раз таке шоу влаштуєш, поїдеш зі своєю старою назад до Мелітополя", - відповіли йому.

Перший раз у я бачила, щоб чоловік так принижувався. Але що робить, якщо іншого виходу немає..", - розповіла про побачене одна з жінок, яка перебувала на КПП.

Нагадаємо, що 30 вересня Росія ракетами обстріляла ЗапоріжжяКілька з них влучили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинула 31 людина, 88 дістали поранення.

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