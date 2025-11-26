На Коломийщині вибух гранати забрав життя двох людей: поліція встановлює обставини

На Коломийщині вибух гранати забрав життя двох людей / © Поліція Івано-Франківської області

21 листопада близько 20:46 у селі Угорники, Отинійської громади на Коломийщині, стався вибух у приватному будинку. Внаслідок детонації гранати Ф1 загинув 13-річний хлопець, а його вітчим отримав тяжкі поранення і через кілька днів помер у медичному закладі.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що вибух стався через незаконне зберігання боєприпасу. 24-річний чоловік придбав гранату Ф1 та зберігав її у себе за місцем реєстрації. Молодший брат власника знайшов боєприпас і привів його в дію, що спричинило трагедію.

Поліція затримала чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Коломийська окружна прокуратура. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи, щоб встановити всіх осіб, причетних до збуту вибухонебезпечних предметів.

Правоохоронці нагадують: будь-які знайдені або придбані вибухові предмети становлять смертельну небезпеку. У випадку їх виявлення необхідно негайно повідомляти на лінію “102”.

