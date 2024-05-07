На кону – майбутнє держави і нації: Жорін про необхідність "негативної мотивації" для ухилянтів

Він закликав владу працювати над репутацією армії, здоровою пропагандою і соціальними програмами. Але водночас, нагадав українціям про їхній обов'язок – захищати країну

Наразі немає можливості мотивувати українців йти до війська лише заохоченнями. Адже зараз на кону – майбутнє всієї держави та нації.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Я багато пишу про мобілізацію, тому що це – одна з найважливіших тем сьогодні. Військо потребує людей, і під час війни це нормальний процес.

Звісно, хотілось би мотивувати людей захищати Україну від ворога тільки заохоченням. Проте коли складна ситуація, коли на карту поставлено майбутнє всієї держави та нації – має бути і позитивна, і негативна мотивація", – каже військовий.

Він закликав владу працювати над репутацією армії, здоровою пропагандою, соціальними програмами. Але водночас, вважає, що для тих, хто памʼятає лише про свої права, та зовсім забув про свої обовʼязки – має бути "адекватне покарання" й "відповідне ставлення держави".

"В той же час, якщо людина ухвалює правильне рішення – вона має знати, що держава про неї подбає", – розмірковує Жорін.

Раніше офіцер Морської піхоти Дмитро Іванов розповів, чи реально з ухилянта зробити мотивованого воїна.

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