На кордонах стоять сотні автомобілів та автобусів: де утворилися найбільші черги

Найкраща ситуація на виїзд до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Станом на ранок суботи, 24 грудня, на українських кордонах виникли черги з автомобілів та автобусів. Найбільші скупчення на пунктах пропуску з Польщею.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 150 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 200 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 0 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 230 л/а, 15 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 150 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 16 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 50 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" - 40 л/а, 2 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 в/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т).

Республіка Молдова:

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, напередодні, 23 грудня, "Укрзалізниця" повідомила про затримки рейсів через скупчення потягів на польському кордоні. Затримувалися потяги із Польщі, і з України.

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