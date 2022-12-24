На кордонах стоять сотні автомобілів та автобусів: де утворилися найбільші черги

Найкраща ситуація на виїзд до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Станом на ранок суботи, 24 грудня, на українських кордонах виникли черги з автомобілів та автобусів. Найбільші скупчення на пунктах пропуску з Польщею.
Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 150 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 20 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Рава-Руська" - 200 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Грушів" - 0 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 230 л/а, 15 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 150 л/а, 18 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 16 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 50 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Угорщина:
- "Тиса" - 40 л/а, 2 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" - 0 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 в/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т).
Республіка Молдова:
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, напередодні, 23 грудня, "Укрзалізниця" повідомила про затримки рейсів через скупчення потягів на польському кордоні. Затримувалися потяги із Польщі, і з України.
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