На кордонах в чотирьох областях України розгорнули понад 80 наметів для переселенців

Намети розгорнули для обігріву та приймання громадян.
На державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях розгорнули 82 намети для українців.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнутли 82 намети для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу 186 тис. особам", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на кордонах України досі не утворюються черги громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації.