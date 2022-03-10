На кордонах в чотирьох областях України розгорнули понад 80 наметів для переселенців

На кордонах в чотирьох областях України розгорнули понад 80 наметів для переселенців

Намети розгорнули для обігріву та приймання громадян.

На державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях розгорнули 82 намети для українців.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнутли 82 намети для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу 186 тис. особам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на кордонах України досі не утворюються черги громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації.