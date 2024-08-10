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На кордоні документи українців перевірятимуть по-новому: що змінилося

На кордоні документи українців перевірятимуть по-новому: що змінилося

Пункт пропуску на кордоні

Цифровізація перевірки документів пришвидшить цей процес та виключить можливість використання підробок.

Під час перетину кордону прикордонники по-новому перевірятимуть документи українців, звіряючи інформацію з даними електронних реєстрів, до яких раніше був обмежений доступ. 

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демчеко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, цифровізація перевірки документів пришвидшить цей процес та виключить можливість використання підробок.

Вводячи інформацію про людину, яка проходить паспортний контроль, прикордонники отримуватимуть підтвердження у відповідних базах.

Повноваження Держприкордонслужбі отримувати електронні дані з усіх державних реєстрів і баз щодо громадян, які виїжджають за межі країни, шляхом інформаційного взаємообміну було надано постановою Кабміну від 9 серпня.

ДПСУ буде укладати договори з тими держорганами, які є утримувачами окремих баз даних,  щоб узгодити усі моменти щодо використання персональної інформації стосовно осіб, які будуть перетинати кордон.

Нагадаємо, раніше відокремлені закордонні філії ДП “Документ” відновили приймання заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків призовного віку.

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