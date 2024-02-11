На кордоні із Польщею скоро з'явиться новий міжнарожний пункт пропуску - що відомо

Очікується, що автомобільний пункт пропуску на кордоні із Польщею запрацює у найближчі пів року.

На кордоні із Польщею завершують будівництво нового пункту пропуску "Нижанковичі - Мальховичі", який розташовуєтсья у Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, міжнародний автомобільний пункт пропуску очікується, що запрацює у найближчі пів року.

"У вересні 2021 року разом з тодішньою воєводою Підкарпатською Евою Леніарт ми заклали капсулу будівництва. Сьогодні з новопризначеною очільницею Підкарпатського воєводства пані Терезою Кубас-Гуль оглянули хід робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску. Зараз він уже на завершальному етапі", - написав він.

Наступним етапом може стати створення пішохідного пункту пропуску. Наразі це питання ще не вирішено.

Крім того, як додав Козицький, минулого місяця Львівська обласна державна адміністрація подала у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозицію доповнити угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" залізничним сполученням. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства скерувало Підкарпатське воєводство.

"Пропонуємо здійснювати контрольні процедури на залізничному пункті пропуску спільно з контролюючими органами Польщі за принципом пункту пропуску у Смільниці. Наразі очікуємо на відповіді", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, за даними ДПСУ, польські фермери 12 лютого планують блокувати ще два пункти пропуску з Україною.

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