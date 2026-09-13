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На кордоні із Польщею нові вибухи: дрон РФ влучив у потяг, пасажири втікали у паніці — перші деталі моторошної атаки
За даними «Укрзалізниці», окупанти завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда всього за два кілометри від кордону з Польщею.
Росія атакувала на українсько-польському кордоні локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава», який прямував до столиці сусідньої країни.
Про це повідомив заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко Суспільному.
Він наголосив, що ніхто — ні пасажири, ні працівники компанії — не травмувався.
У пресслужбі компанії уточнили, що окупанти завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда всього за два кілометри від кордону з Польщею.
«Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав», — йдеться у заяві.
Там додали, що Росія атакує українську залізницю другу добу.
Раніше у Telegram-каналах поширювали відео з місця атаки на українсько-польському кордоні. На кадрах було чутно звуки дрона та було видно влучання. Після атаки пасажири в паніці кинулися втікати.
З міркувань безпеки редакція не публікує відео з місця події.
Атака РФ на «Ягодин» — що відомо
Нагадаємо, вночі 13 вересня на кордоні із Польщею пролунав вибух. Російський безпілотник влучив у заправку, що біля пункту пропуску «Ягодин». Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила АЗС та вантажівки.
Згодом у Волинській митниці додали, що ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті.