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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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943
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На кордоні із Польщею нові вибухи: дрон РФ влучив у потяг, пасажири втікали у паніці — перші деталі моторошної атаки

За даними «Укрзалізниці», окупанти завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда всього за два кілометри від кордону з Польщею.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака по "Укрзалізниці"

Атака по «Укрзалізниці» / © ДСНС

Росія атакувала на українсько-польському кордоні локомотив пасажирського потяга «Київ — Варшава», який прямував до столиці сусідньої країни.

Про це повідомив заступник директора Укрзалізниці з пасажирських перевезень Олександр Шевченко Суспільному.

Він наголосив, що ніхто — ні пасажири, ні працівники компанії — не травмувався.

У пресслужбі компанії уточнили, що окупанти завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда всього за два кілометри від кордону з Польщею.

«Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав», — йдеться у заяві.

Там додали, що Росія атакує українську залізницю другу добу.

Раніше у Telegram-каналах поширювали відео з місця атаки на українсько-польському кордоні. На кадрах було чутно звуки дрона та було видно влучання. Після атаки пасажири в паніці кинулися втікати.

З міркувань безпеки редакція не публікує відео з місця події.

Атака РФ на «Ягодин» — що відомо

Нагадаємо, вночі 13 вересня на кордоні із Польщею пролунав вибух. Російський безпілотник влучив у заправку, що біля пункту пропуску «Ягодин». Після атаки там спалахнула масштабна пожежа, яка охопила АЗС та вантажівки.

Згодом у Волинській митниці додали, що ніхто не постраждав. Під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті.

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