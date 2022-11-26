На кордоні на виїзд з України стоять автівки та пішоходи: де найбільші черги

У пунктах пропуску на виїзд до Молдови черг немає взагалі.

Станом на ранок суботи, 26 листопада, у пунктах пропусків України на виїзд до сусідніх держав утворилися черги з 690 автомобілів, 7 автобусів та 50 пішоходів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею.

Так, перед ПП "Устилуг" на виїзд очікують 70 легкових автомобілів. В "Угриневі" утворилася черга з 30 автівок, а в "Раві-Руській" – зі 100 автомобілів. "Грушево" – в чергах 110 автівок, в "Краківці" в черзі стоять 120 легкових автівок. На пункті пропуску "Шегині" у черзі 100 автомобілів та 50 пішоходів. На інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

Словаччина:

"Малі Селменці" та "Малий Березний" – без черг.;

У пункті пропуску "Ужгород" – 40 легковиків та 2 автобуси.

Угорщина:

"Тиса" – на виїзд чекають 30 автомобілів та 1 автобус;

"Дзвінкове" – 20 авто,

ПП "Лужанка" та у "Косино" – в чергах стоїть по 10 легковиків.

Румунія:

ПП "Порубне" – 50 автомобілів та 4 автобуси.

Нагадаємо, дві тисячі військовослужбовців НАТО взяли участь у навчаннях на півночі Польщі поблизу кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю Росії.

Читайте також: