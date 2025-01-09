На кордоні обмежать рух транспорту на одному з пунктів пропуску: деталі

Обмежень для пішоходів не буде.

У Закарпатській області на пункті пропуску "Солотвино- Сігету-Мармацієй", що на кордоні з Румунією, запровадять обмеження руху автомобілів. Воно триватиме від 10 січня до 28 лютого.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"У пункті пропуску Солотвино – Сігету-Мармацієй будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі з 09:00 до 15:30 - від 10 січня до 28 лютого", - йдеться у повідомленні.

За інформацією румунської сторони, у пункті пропуску продовжать ремонтні роботи на мосту, який мав завершитися ще у жовтні.

Водночас доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень. Митники закликають врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, для кого і як змінилися правила виїзду за кордон. Нововведення стосуються чоловіків віком від 18 до 25 років, які протягом року проходили службу за контрактом.

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