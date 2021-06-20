На кордоні у довжелезному заторі застрягли українські вболівальники перед матчем збірної у Бухаресті (фото)

Майже всі, хто стоїть у черзі на кордоні, їдуть на футбол, який відбудеться завтра в Бухаресті.

Сотні автівок застрягли у черзі на українсько-молдовсько-румунському кордоні з боку "Рені" у неділю, 20 червня. Переважно це українські вболівальники, які прямують до Бухареста на матч "Україна – Австрія", який відбудеться 21 червня.

Про це написав у Facebook громадський діяч, волонтер, активіст Роман Сініцин.

За його інформацією, на українському пункті пропуску "Рені" виникли проблеми із електропостачанням, зокрема, зникло світло і мовляв не працює база. Він каже, що черга не рухається понад три години. Водночас, Сініцін зауважив, що з боку Молдови проблем з електропостачанням немає.

Він уточнив, що 80% людей із черги на кордоні - ті, хто їдуть на футбол до Бухареста.

"Чотко" у нас митниця працює під завтрашній футбол. Як годинник. На Рені у митників вже годину немає світла і генератор зламався... Краще б літаком летів", - написав він.

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