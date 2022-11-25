На кордоні України діяло потужне злочинне угрупування, яке допомогало ухилянтам: злочинців нейтралізували

СБУ нейтралізувала потужне злочинне угрупування на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям. Очолював його “громадянин” невизнаної республіки.

СБУ нейтралізувала злочинне угрупування, яке допомогало ухилянтам втікати до країн ЄС через самопроголошене Придністров’я.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, на кордоні з так званим Придністров’ям українські правоохоронці нейтралізували потужне злочинне угрупування. Вони за участі корумпованого прикордонника, організували канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

“Нелегальний “трафік” пролягав до сусідніх європейських країн через територію так званої “ПМР”. Вартість таких “послуг” становила від 5,5 тисяч доларів з клієнта. Сума залежала від його матеріальних можливостей і терміновості виїзду”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Самі ж маршрути втечі проходили поза контрольно-пропускними пунктами держкордону. Для проїзду по пересіченій місцевості зловмисники використовували власний автотранспорт.

Саме ж злочинне угрупування складалося з декількох мешканців прикордоння. Вони підшукували потенційних “клієнтів” для нелегального виїзду за кордон. При цьому житель невизнаного Придністров’я виконував роль “провідника” і надавав відповідні інструкції щодо подальших дій за кордоном.

“Співробітники СБУ задокументували злочинну схему і затримали всіх учасників угруповання на спробі вивезення за межі України трьох “втікачів”. Під час обшуків за місцями перебування затриманих правоохоронці виявили: готівку, одержану незаконним шляхом, а також мобільні телефони із доказами протиправних дій”, - додали в Службі безпеки.

Підозрюваним повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала у Києві російського агента, який прибув з Криму готувати диверсії. Зловмисника перекинули з тимчасово окупованого Криму до столиці за місяць до повномасштабного вторгнення.

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