На кордоні України на виїзд стоять понад 200 автівок та автобуси: де найбільші черги

У ДПСУ розповіли, яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок середи, 20 вересня, у чергах на пунктах пропуску стоять 250 автомобілів та 48 автобусів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 60 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 10 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 50 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 11 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Ужгород" - 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 6 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 15 л/а (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" -10 л/а;

"Вилок" - 10 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 16 автобусів.

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

Раніше ми писали, як перевірити, чи є заборона на виїзд за кордон: сервіси та інструкції.

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