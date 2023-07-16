На кордоні України стоять 350 автівок та три десятки автобусів – де найбільші черги

Які черги на кордоні з Польщею та Угорщиною.

На кордоні України станом на ранок 16 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 350 автомобілів, 36 автобусів та 100 пішоходів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Відтак, найбільші черги фіксують на польському напрямку у таких пунктах пропуску:

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 40 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 60 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 20 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 50 л/а, 6 автобусів, 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 25 л/а 60 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.

Нагадаємо, переселенці, які перебувають за кордоном, не отримуватимуть виплат – кого це стосуватиметься.

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