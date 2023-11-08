На кордоні України стоять десятки авто та близько пів сотні автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок середи, 8 листопада, у чергах на пунктах пропуску стоять 35 автомобілів та 48 автобусів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 12 автобусів (електронна черга);

"Устилуг" - 20 л/а, 3 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 3 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 8 автобусів (електронна черга), 10 пішоходів.

Словаччина:

"Ужгород" - 9 автобусів (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 5 л/а, 6 автобусів (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 5 л/а;

"Косино" - 5 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 3 автобуси (електронна черга).

Молдова:

"Мамалига" - 4 автобуси (електронна черга).

Нагадаємо, польські перевізники 6 листопада оголосили страйк і перекрили рух вантажівок на в'їзд до України на трьох пунктах пропуску - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".

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