На кордоні України стоять десятки авто та близько пів сотні автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок середи, 8 листопада, у чергах на пунктах пропуску стоять 35 автомобілів та 48 автобусів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 12 автобусів (електронна черга);
- "Устилуг" - 20 л/а, 3 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 3 автобуси (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 8 автобусів (електронна черга), 10 пішоходів.
Словаччина:
- "Ужгород" - 9 автобусів (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 5 л/а, 6 автобусів (електронна черга, пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 5 л/а;
- "Косино" - 5 л/а.
Румунія:
- "Порубне" - 3 автобуси (електронна черга).
Молдова:
- "Мамалига" - 4 автобуси (електронна черга).
Нагадаємо, польські перевізники 6 листопада оголосили страйк і перекрили рух вантажівок на в'їзд до України на трьох пунктах пропуску - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець".
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