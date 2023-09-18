На кордоні України стоять майже 200 автівок та до сотні автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок понеділка, 18 вересня, у чергах на пунктах пропуску стоять 180 автомобілів та 90 автобусів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 90 л/а, 7 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 50 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 30 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 27 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Ужгород" - 6 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Румунія:

"Порубне" - 18 автобусів (електронна черга).

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

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