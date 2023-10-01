На кордоні України стоять майже 200 авто та близько пів сотні автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок неділі, 1 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 175 автомобілів та 38 автобус.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 5 автобусів (електронна черга);
- "Устилуг" - 20 л/а, 1 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 25 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 80 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 2 автобуси (електронна черга).
Словаччина:
- "Ужгород" - 10 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 15 л/а, 2 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Косино" - 10 л/а (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" -10 л/а;
- "Вилок" - 15 л/а.
Румунія:
- "Порубне" - 2 автобуси (електронна черга).
У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.
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