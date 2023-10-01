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На кордоні України стоять майже 200 авто та близько пів сотні автобусів: де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України стоять майже 200 авто та близько пів сотні автобусів: де найбільші черги

Пункт пропуску "Дяківці" / Фото: Руслан Запаранюк

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок неділі, 1 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 175 автомобілів та 38 автобус.   

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.    

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 5 автобусів (електронна черга);
  • "Устилуг" - 20 л/а, 1 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 25 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 80 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 2 автобуси (електронна черга).

Словаччина:

  • "Ужгород" - 10 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" - 15 л/а, 2 автобуси (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Косино" - 10 л/а (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" -10 л/а;
  • "Вилок" - 15 л/а.

Румунія:

  • "Порубне" - 2 автобуси (електронна черга).

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

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Дата публікації
Перегляди
240
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