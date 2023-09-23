На кордоні України стоять майже 300 автівок та близько пів сотні автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок суботи, 23 вересня, у чергах на пунктах пропуску стоять 270 автомобілів та 51 автобус.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 7 автобусів (електронна черга);

"Устилуг" - 40 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 60 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а, 9 автобусів, 40 пішоходів.

Словаччина:

"Малий Березний" - 5 л/а, (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 5 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 25 л/а, 2 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 25 л/а (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 15 л/а;

"Вилок" - 10 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 19 автобусів (електронна черга).

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

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