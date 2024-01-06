На кордоні України стоять майже 40 автобусів та понад 130 автомобілів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок суботи, 6 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 39 автобусів та 132 автомобіля.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 12 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 10 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словаччина:
- "Малий Березний" - 15 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Косино" - 17 л/а (працює від 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 30 л/а;
- "Вилок" - 35 л/а.
До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.
Нагадаємо, як пишуть ЗМІ, уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною.
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