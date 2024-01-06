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На кордоні України стоять майже 40 автобусів та понад 130 автомобілів: де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України стоять майже 40 автобусів та понад 130 автомобілів: де найбільші черги

Пункт пропуску "Краківець - Корчова" / Фото: Держприкордонслужба України

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок суботи, 6 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 39 автобусів та 132 автомобіля.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.   

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 12 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 10 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

  • "Малий Березний" -  15 л/а (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" -  15 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Косино" - 17 л/а (працює від 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 30 л/а;
  • "Вилок" - 35 л/а.

До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.

Нагадаємо, як пишуть ЗМІ, уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною.

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