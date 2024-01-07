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На кордоні України стоять майже 60 автобусів та понад 160 автомобілів: де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України стоять майже 60 автобусів та понад 160 автомобілів: де найбільші черги

Пункт пропуску "Ягодин" / Фото: Державна прикордонна служба України

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок неділі, 7 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 59 автобусів та 162 автомобіля.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.     

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 15 л/а, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 30 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 20 л/а, 16 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 35 л/а, 15 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

  • "Ужгород" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" -  20 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 12 л/а.

До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.

Нагадаємо, 6 січня польські фермери розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині".

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Дата публікації
Перегляди
1318
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