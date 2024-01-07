На кордоні України стоять майже 60 автобусів та понад 160 автомобілів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок неділі, 7 січня, у чергах на пунктах пропуску стоять 59 автобусів та 162 автомобіля.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 15 л/а, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 30 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 20 л/а, 16 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 35 л/а, 15 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).
Словаччина:
- "Ужгород" - 10 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 20 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 12 л/а.
До Молдови та Румунії черги у пунктах пропуску відсутні.
Нагадаємо, 6 січня польські фермери розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині".
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