На кордоні України стоять майже 600 автівок та 72 автобуси – де найбільші черги

У прикордонній службі розповіли про черги у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок неділі, 20 серпня, у чергах на пунктах пропуску стоять 585 автомобілів, 72 автобуси та 80 пішоходів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 75 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 30 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 100 л/а, 14 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 60 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 80 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 50 л/а, 4 автобуси, 80 пішоходів;

"Смільниця" - 15 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

"Малий Березний" - 30 л/а, (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а;

"Косино" - 30 л/а;

"Лужанка" - 30 л/а;

"Вилок" - 20 л/а.

На пунктах пропуску до Румунії та Молдови черги відсутні.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли, хто реально контролює українську митницю.

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