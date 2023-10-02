На кордоні України стоять понад 100 авто та до пів сотні автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок понеділка, 2 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 110 автомобілів та 40 автобусів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 10 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 30 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

"Ужгород" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 5 л/а (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 5 л/а (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а;

"Вилок" - 15 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 8 автобусів.

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

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