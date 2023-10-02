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На кордоні України стоять понад 100 авто та до пів сотні автобусів: де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України стоять понад 100 авто та до пів сотні автобусів: де найбільші черги

Пункт пропуску "Дзвінкове" / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок понеділка, 2 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 110 автомобілів та 40 автобусів.     

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.    

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 10 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 30 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Словаччина:

  • "Ужгород" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" - 15 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 5 л/а (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 5 л/а (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а;
  • "Вилок" - 15 л/а.

Румунія:

  • "Порубне" - 8 автобусів.

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

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Дата публікації
Перегляди
173
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