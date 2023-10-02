На кордоні України стоять понад 100 авто та до пів сотні автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок понеділка, 2 жовтня, у чергах на пунктах пропуску стоять 110 автомобілів та 40 автобусів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 10 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 20 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 30 л/а, 11 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Словаччина:
- "Ужгород" - 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 15 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 5 л/а (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 5 л/а (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 10 л/а;
- "Вилок" - 15 л/а.
Румунія:
- "Порубне" - 8 автобусів.
У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.
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