На кордоні України стоять понад 160 автомобілів та десятки автобусів – де найбільші черги

У ДПСУ розповіли про ситуацію у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 9 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 169 автомобілів та 31 автобус.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Республіка Польща:

"Устилуг" - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 35 л/а, 11 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 40 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

Угорщина:

"Тиса" - 15 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 22 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 12 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, стало відомо, скільки Україна може втратити через неповернення українських біженців.

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