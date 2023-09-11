На кордоні України стоять понад 200 автівок та десятки автобусів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок понеділка, 11 вересня, у чергах на пунктах пропуску стоять 235 автомобілів та 45 автобусів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 10 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 65 л/а, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 30 л/а, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 3 автобуси (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

"Ужгород" - 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, (працює від 8 до 19 години);

"Косино" - 15 л/а,(працює від 8 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а;

"Вилок" - 15 л/а.

Румунія:

"Порубне" - 5 автобусів.

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли, хто реально контролює українську митницю.

Читайте також: