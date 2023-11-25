На кордоні України стоять понад 30 автобусів та 80 автомобілів: де найбільші черги

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.
На кордоні України станом на ранок суботи, 25 листопада, у чергах на пунктах пропуску стоять 35 автобусів та 80 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:
- "Ягодин" - 9 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 20 л/а, 2 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 10 л/а, 2 автобуси (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" 5 автобусів (електронна черга), 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словаччина:
- "Ужгород" - 15 л/а, 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 20 л/а, 6 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Косино" - 5 л/а, (працює від 8 до 20 години);
- "Лужанка" - 10 л/а.
Румунія:
- "Порубне" - 6 автобусів (електронна черга).
У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.
Нагадаємо, польські перевізники майже три тижні блокують польсько-український кордон. Далекобійники тижнями чекають на перетин пунктів пропуску.
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