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На кордоні України стоять понад 30 автобусів та 80 автомобілів: де найбільші черги

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На кордоні України стоять понад 30 автобусів та 80 автомобілів: де найбільші черги

Пункт пропуску "Ягодин" / Фото: Державна прикордонна служба України

Яка ситуація у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок суботи, 25 листопада, у чергах на пунктах пропуску стоять 35 автобусів та 80 автомобілів.      

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.  

Людей також просять враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги традиційно фіксують на кордоні до Польщі:

  • "Ягодин" - 9 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 20 л/а, 2 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 10 л/а, 2 автобуси (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині"  5 автобусів (електронна черга), 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словаччина:

  • "Ужгород" - 15 л/а, 4 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

  • "Тиса" - 20 л/а, 6 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Косино" - 5 л/а, (працює від 8 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а.

Румунія:

  • "Порубне" - 6 автобусів (електронна черга).

У пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

Нагадаємо, польські перевізники майже три тижні блокують польсько-український кордон. Далекобійники тижнями чекають на перетин пунктів пропуску.

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Дата публікації
Перегляди
1182
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