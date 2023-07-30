На кордоні України стоять понад 450 автомобілів – де найбільші черги (фото)

Черги на кордоні на виїзд з України знову зросли.

На кордоні України станом на ранок 30 липня у чергах на пунктах пропуску стоять 460 автомобілів, 58 автобусів та 30 пішоходів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Прикордонники також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на перетині кордону до Польщі:

"Устилуг" - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 30 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 50 л/а, 3 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 55 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Словаччина:

"Ужгород" - 10 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Угорщина:

"Тиса" - 12 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 7 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 5 л/а, 30 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

На кордоні з Молдовою та Румунією черги відсутні.

Як розповіла журналістка Галина Остаповець на своїй сторінці у Facebook, перетин кордону до Польщі у пункті пропуску "Ягодин", який не вважається сильно завантаженим, зайняв у неї близько 9 годин.

Черги у пункті пропуску "Ягодин" до Польщі. Фото/Facebook: Galyna Ostapovets.

Черги у пункті пропуску "Ягодин" до Польщі. Фото/Facebook: Galyna Ostapovets.

"Наче і не багато автобусів, але чому так все довго – це питання. Ніхто нічого не знає/не каже, знизують плечима. На Раві (пункт пропуску до Польщі - ред.), кажуть, легко на 20 годин можна зависнути", - зазначила вона.

За словами журналістки, також неможливо придбати квитки на поїзд в напрямку польського Хелма.

"Про Варшаву мовчу. Купити квиток на цей поїзд – реальна магія. Одним словом, кому за кордон на авіа – плануйте час реально завчасно. Годин на 15 точно, щоби напевно", - порадили Остаповець.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею запрацює "єЧерга" для автобусів: подробиці.

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